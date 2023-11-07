不只賴佩霞！詹雅雯獲邀參選副總統 內幕全曝光

詹雅雯樂觀對抗病痛，腦動脈瘤今年神奇消失，今舉辦「春分」巡演記者會，由於近日選舉話題發燒，演員賴佩霞投身政壇擔任郭台銘副手參選，而詹雅雯樂心公益，是否曾獲邀加入政壇？她說近20年來很多人對她感興趣，邀約次數數不出來，但都予以婉拒，甚至有人邀約她以副總統身分競選。

她直言這是藏在心中的祕密，首度表態：「我很驚訝，嚇到了！回覆對方說抬愛了、太看得起我了。」她認為該拒絕的還是要拒絕，目前只想做好唱歌這件事情，「因為靠著唱歌傳遞開來的力量，不小於政治人物。」

對於好友于美人參選第5選區（中正、萬華）立委，詹雅雯說非常祝福，日前因她參與于美人敵手競選總部成立演出，一度引發不合之說，詹雅雯聞言相當訝異，「怎麼會（不合）呢？我沒有替任何人站台，都是在音樂會時段演出，我是個歌手，任何邀約來了OK就去表演。」

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最新巡演名稱「春分」是詹雅雯的人生體悟，她想透過生命故事傳達正能量給每一位歌迷，鼓勵大家人生都會有低潮、寒冬，但是只要堅持信念，就能夠經歷淬鍊，再次迎接春天的懷抱。「春分」巡演於明年1月20日、2月24日分別在台北小巨蛋、高雄巨蛋登場，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富以及OK便利商店。

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