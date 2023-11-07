控黃健瑋趁機性交將出庭 Mia曝身心狀態嘆：想盡快離開

女演員Mia指控黃健瑋曾對她「趁機性交」，但黃健瑋不認有犯法行為，據悉今天下午Mia將到北檢開偵查庭，早上現在臉書發文透露近況，「現在的我只想盡快離開和黃健瑋有關的一切，被他影響身心狀態的日子，我已經過得太久了」。

Mia透露自己日前突然一陣噁心後大吐，「從前我有飲食疾患，焦慮或壓力大的時候會沒辦法進食，或者吃了東西，忍不住吐出來，即便只吃一點點。後來這些症狀慢慢消失，我感覺解脫，終於不用再過那樣的日子」。她認為是與2006年被黃健瑋趁機性交一事有關，因有幾年男方沒有新戲、沒有曝光時，她的症狀好很多，但在黃健瑋主演的「人選之人-造浪者」開播且廣受討論後，症狀又復發，嘆：「我覺得挫折，彷彿過去幾年的努力都白費了。」

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