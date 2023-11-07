快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

控黃健瑋趁機性交將出庭 Mia曝身心狀態嘆：想盡快離開

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
黃健瑋被控趁機性交。圖／摘自臉書
黃健瑋被控趁機性交。圖／摘自臉書

女演員Mia指控黃健瑋曾對她「趁機性交」，但黃健瑋不認有犯法行為，據悉今天下午Mia將到北檢開偵查庭，早上現在臉書發文透露近況，「現在的我只想盡快離開和黃健瑋有關的一切，被他影響身心狀態的日子，我已經過得太久了」。

Mia透露自己日前突然一陣噁心後大吐，「從前我有飲食疾患，焦慮或壓力大的時候會沒辦法進食，或者吃了東西，忍不住吐出來，即便只吃一點點。後來這些症狀慢慢消失，我感覺解脫，終於不用再過那樣的日子」。她認為是與2006年被黃健瑋趁機性交一事有關，因有幾年男方沒有新戲、沒有曝光時，她的症狀好很多，但在黃健瑋主演的「人選之人-造浪者」開播且廣受討論後，症狀又復發，嘆：「我覺得挫折，彷彿過去幾年的努力都白費了。」

相關新聞

控黃健瑋趁機性交將出庭 Mia曝身心狀態嘆：想盡快離開

女演員Mia指控黃健瑋曾對她「趁機性交」，但黃健瑋不認有犯法行為，據悉今天下午Mia將到北檢開偵查庭，早上現在臉書發文透...

斷開27年情！傑尼斯性醜聞影響大 生田斗真爆出走

日本傑尼斯事務所因性醜聞案垮台，改名「SMILE－UP.」，旗下藝人也紛紛出走，繼岡田准一、二宮和也，生田斗真今（7）日...

才遇老公陳建州捲性騷風暴 范瑋琪再曝一打擊「差點失去母親」

范范范瑋琪2020年曾因口罩問題失言罵狗官，沉寂2、3年後原訂在今年9月8日要舉行演唱會，但6月時老公陳建州捲入性騷風暴，演唱會

持毒遭警方逮捕 Joeman發聲明：深感遺憾與抱歉

Joeman今驚傳持有大麻遭警方逮捕，震驚外界，他剛透過律師在臉書發出聲明，表示已積極配合檢警機關調查完畢，無保飭回，現...

蕾菈湯宇夫妻雙雙被逮！經紀人透露「已經無保請回」

知名網紅蕾菈和湯宇夫妻今天因持有大麻，遭到警方逮捕。稍早他們透過經紀人回應：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公...

温昇豪錄影前爆意外 鋼筋劃傷血流不止送急診

温昇豪和劉冠廷日前錄民視「鬥陣大廟埕」體驗藝陣文化「什家將」，温昇豪認為「其實家將動作其實好像不複雜，可是其中有很多小技巧你必須要做到，那個樣子才會像，不然動作會不夠俐落。」，劉冠廷更是說：「這些家將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。