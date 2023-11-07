控黃健瑋趁機性交將出庭 Mia曝身心狀態嘆：想盡快離開
女演員Mia指控黃健瑋曾對她「趁機性交」，但黃健瑋不認有犯法行為，據悉今天下午Mia將到北檢開偵查庭，早上現在臉書發文透露近況，「現在的我只想盡快離開和黃健瑋有關的一切，被他影響身心狀態的日子，我已經過得太久了」。
Mia透露自己日前突然一陣噁心後大吐，「從前我有飲食疾患，焦慮或壓力大的時候會沒辦法進食，或者吃了東西，忍不住吐出來，即便只吃一點點。後來這些症狀慢慢消失，我感覺解脫，終於不用再過那樣的日子」。她認為是與2006年被黃健瑋趁機性交一事有關，因有幾年男方沒有新戲、沒有曝光時，她的症狀好很多，但在黃健瑋主演的「人選之人-造浪者」開播且廣受討論後，症狀又復發，嘆：「我覺得挫折，彷彿過去幾年的努力都白費了。」
更多推薦
▪范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」
▪Somi、朴寶劍再被欽點！連任兩屆MAMA主持人
▪宣布將結婚後首放閃！張書偉甜喚謝京穎「未來張太太」
▪就是偏愛台灣！日本神級配樂大師親自開口「找工作」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言