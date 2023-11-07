斷開27年情！傑尼斯性醜聞影響大 生田斗真爆出走
日本傑尼斯事務所因性醜聞案垮台，改名「SMILE－UP.」，旗下藝人也紛紛出走，繼岡田准一、二宮和也，生田斗真今（7）日也爆出年底前將離開公司，他私下已向相關人士表達獨立門戶的決心，老東家也已答應。
據「日刊體育報」報導，生田斗真最晚年底會離開，他11歲就進入傑尼斯，以演戲為主，代表作包括電影「人間失格」、戲劇「花樣少年少女」等，他離開公司後將繼續演員生涯，未來仍以拍戲為主。
生田斗真出道27年，以形象正面、演技在線聞名，外界認為他此次決心斷開公司，應該是廣告受到影響，畢竟自從傑尼斯醜聞爆發後，不少廠商都換掉該社藝人，比如朝日啤酒就停止與生田斗真合作，而寶僑則是決定不透過公司、直接跟生田斗真簽約。
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