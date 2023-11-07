才遇老公陳建州捲性騷風暴 范瑋琪再曝一打擊「差點失去母親」

范范范瑋琪2020年曾因口罩問題失言罵狗官，沉寂2、3年後原訂在今年9月8日要舉行演唱會，但6月時老公陳建州捲入性騷風暴，演唱會只能取消，7日她發文吐露是媽媽的生日，也是自己出道23年的日子，曝光臥病在床媽媽的現況。

范瑋琪提到今年6月媽媽動了一場大手術，還好發現即時撿回一命，更吐露媽媽長年被類風濕關節炎和糖尿病折磨，原本喜歡滑手機但如今因為關節變形已不能使用手機，因此希望媽媽的身體能快快康復，疼痛感降到最低，從照片中可以見到范瑋琪的媽媽，躺在病床上插著鼻管，而去年范瑋琪媽媽生日時，看起來精神狀況還很不錯。

2023年范瑋琪母親75歲生日，已臥病在床。 圖／擷自臉書

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