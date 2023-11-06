持毒遭警方逮捕 Joeman發聲明：深感遺憾與抱歉
Joeman今驚傳持有大麻遭警方逮捕，震驚外界，他剛透過律師在臉書發出聲明，表示已積極配合檢警機關調查完畢，無保飭回，現已平安返家，對於造成社會紛擾與不安，深感遺憾和抱歉，但基於偵查不公開原則，無法透露案情細節，也請外界能尊重檢警單位偵查空間。
更多推薦
▪范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」
▪Somi、朴寶劍再被欽點！連任兩屆MAMA主持人
▪宣布將結婚後首放閃！張書偉甜喚謝京穎「未來張太太」
▪就是偏愛台灣！日本神級配樂大師親自開口「找工作」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言