蕾菈湯宇夫妻雙雙被逮！經紀人透露「已經無保請回」

知名網紅蕾菈和湯宇夫妻今天因持有大麻，遭到警方逮捕。稍早他們透過經紀人回應：「感謝大家的關心，我們一切配合檢調，偵查不公開，蕾菈湯宇都已經無保請回，謝謝。」

他們和Joeman疑似涉及毒品案，新北市刑大接獲線報今天上午由偵三隊幹員持拘票前往Joeman住處將他拘提到案，並起出大麻毒品。警方將他帶回刑大偵訊後依毒品罪嫌將他移送新北地檢署，經檢察官偵訊後目前已經請回，至於大麻來源正由警方持續調查中。

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