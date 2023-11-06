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温昇豪錄影爆意外 鋼筋劃傷血流不止送急診

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
温昇豪不慎被鋼筋刺傷，血流不止。圖／民視提供
温昇豪不慎被鋼筋刺傷，血流不止。圖／民視提供

温昇豪和劉冠廷日前錄民視「鬥陣大廟埕」體驗藝陣文化「什家將」，温昇豪認為「其實家將動作其實好像不複雜，可是其中有很多小技巧你必須要做到，那個樣子才會像，不然動作會不夠俐落。」，劉冠廷更是說：「這些家將的動作，沒有仔細看你會覺得很簡單，可是其實際跳起來，還有很多技巧跟細節，真的沒有這麼簡單。」

錄影時教導他們每一位都是苦練多年的專業家將，但温昇豪與劉冠廷只有短短3天時間，錄影剛開始就讓他們兩人備感壓力，錄影前温昇豪腳更是意外被鋼筋劃傷血流不止，温昇豪說：「沒注意到石椅上面的鋼筋，腳被劃到回去飯店才發現血流不止，趕快去急診縫針」，為了不耽誤錄影，温昇豪還是繼續工作，更讓劉冠廷大呼敬業。

温昇豪說，自己受傷在旁邊稍作休息時候，看著劉冠廷跳到第7次已經有模有樣，讓他覺得很感動，也特別為傳統藝陣文化發聲，「這不是不良少年在跳的，千萬不要有這樣的偏見」，劉冠廷也表示傳統藝陣是台灣獨特的在地文化，要好好保存，一起要發揚光大讓全世界看到。

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