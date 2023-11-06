唐禹哲遭傳「被逼求婚、戒指是林志穎的」 親上火線揭內幕

唐禹哲2020年被拍到與小13歲的混血正妹蘇小軒約會，隨後就公開認愛，昨（5）日傳出在錄製「披荊斬棘」時向女友求婚。消息一出，卻被爆料是遭其他參賽者們起鬨才求婚，甚至連求婚戒指都是臨時用林志穎的。對此，他今早再度發文澄清。

唐禹哲昨天在錄製節目時當場向女友求婚，隨後卻出現許多負面傳聞。對此，唐禹哲今天一早再度發文，表示求婚一事遭外界誤解，因此決定發文澄清，期盼外界別再誤會。他解釋，先前就有向哥哥們聊到求婚計畫，無奈找不到適合的時機，強調「這原本也是我現階段規劃裡計畫要做的一件事，並不是因為被推、被強迫才去做的」。

此外，唐禹哲也表示求婚結束後才發現原來自己不善言辭，「事後才知道，原來中間耽誤了那麼久⋯我一直都是一個容易緊張，不擅言詞，也不太會表達自己的人，當下的狀況，直到反應過來之後，才發現太多太多的話想表達，卻不知道該從哪說起，表現的很笨拙」。最後，他更再次感謝哥哥們幫忙，「很感動哥哥們把我放在心裡！讓我在這麼難忘的場合做這件事，謝謝你們」。

唐禹哲微博全文如下 看到了網上的許多言論，沒想到造成了這麽大的爭論，在這裡也想跟大家鄭重的說明一下，其實之前在跟哥哥們日常聊天的時候，有提過現階段的規劃中，有想 求婚這件事情，但一直沒找到合適的時機。 沒想到哥哥們把這件事一直記在心裡，在總決賽的舞台上為我準備這麽大的機會，幫助我完成了這件事，我真的很感謝大家！ 這原本也是我現階段規劃裡計畫要做的一件事，並不是因為被推被強迫才去做的，只是當時一直到演出結束前，全部的心思都在表演上面，結束演出事發當下太 過於緊張加上腦子死機，完全不知道該做什麼，說什麼。 事後才知道，原來中間耽誤了那麼久⋯我一直都是一個容易緊張，不擅言詞，也不太會表達自己的人，當下的狀況，直到反應過來之後，才發現太多太多的話想表達 ，卻不知道該從哪說起，表現的很笨拙。 也沒想到自己現場的反應會給哥哥們造成這些誤解。 也請大家別再誤會，我很開心！ 也真的感謝哥哥們，很珍惜也很愛他們！ 很感動哥哥們把我放在心裡！ 讓我在這麼難忘的場合做這件事，謝謝你們!!

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