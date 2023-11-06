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GD現身警局！警方大陣仗維安護駕韓流天王

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
GD神情輕鬆接受媒體採訪。圖／翻攝自YouTube
GD神情輕鬆接受媒體採訪。圖／翻攝自YouTube

GD捲入染毒風波，他和律師主動出擊，自願赴警局接受調查。他貴為韓流天王，雖然久未公開演出，但影響力依舊，吸引各路粉絲、YouTuber、好事者到警局蹲點追星。警方為此派出150名警力，就怕現場秩序失控。

GD約台灣時間中午時抵達警局，他一臉從容，神態自若接受媒體訪問，淡定否認對於吸毒的種種指控，微笑請粉絲們不要擔心，簡潔有禮地配合媒體詢問完，隨後自行步入警局。

「韓聯社」稍早報導，警方預計安排GD接受簡易試劑檢測，初步確認他是否有接觸毒品後，再採集尿液和毛髮送到國立科學調查研究院進行進一步鑑定。因相關證據不夠充分，警方將徵詢GD意願，詢問他是否願意配合交出手機調閱通聯紀錄。

GD神情輕鬆接受媒體採訪。圖／翻攝自YouTube
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