被爆列入民進黨不分區立委討論名單 瑞莎親發聲回應了！

瑞莎被爆出可能會列入民進黨不分區立委名單中，引發外界熱議，而她也發文親回應，沒有收到詢問與邀請，目前重心就是在家庭，還有體操學生們。

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瑞莎在IG限動發文回應「很謝謝大家的關心，但我沒有收到任何詢問或邀請，我的重心與目標是我的家庭，我的學生們，她們的未來，與台灣韻律體操的發展」。

瑞莎。 圖／擷自IG

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