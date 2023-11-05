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李善均認染毒卻喊冤！聲稱事前「完全不知情」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
李善均憔悴到案接受調查。圖／摘自newsen
李善均憔悴到案接受調查。圖／摘自newsen

李善均昨第二次接受警方傳喚，經過3小時的調查，他離開前始終堅稱會誠實配合，對於目前調查內容和進度無可奉告。根據「韓聯社」報導，李善均對於自己捲入吸毒風波覺得冤枉，聲稱是被會所的女公關所騙。

李善均因為認識了頂級會所的女公關後，陷入萬劫不復深淵，他告訴警方說：「對方給了我一樣東西，我不知道那是毒品。」如此一來他等於間接承認曾接觸毒品，只是是在不知情的情況下。

這名在會所任職室長的公關女子，過去就有吸毒前科，她自稱認識李善均後，也被人透過網路威脅恐嚇。而警方對於李善均的說法還要再進一步調查，之後會發出第三次傳喚請他繼續接受調查。

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