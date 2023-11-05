劉家昌兒章立衡神隱一年 洩行蹤曝近況「完全沒有朋友」
劉家昌日前突發文曝與前妻甄珍財務糾紛，更痛批兒子劉子千（改名章立衡）不孝，甄珍、章立衡也都各自發文反擊，雙方公開撕破臉，4日章立衡也再發文曝光近況。
章立衡在臉書分享一段影片，是由內蒙古人組建的蒙古族民謠金屬樂隊九寶的歌曲「靈眼」，並寫道「謝謝全部一直以來支援我的朋友也謝謝一直以來不支持我的朋友，沒有了你們，我就完全沒有朋友了！送給你們一首大陸歌曲，我覺得還不錯！」另外他的打卡地點是在中國遼寧省大連市，也終於曝光行蹤。因為從去年8月底開始，甄珍與章立衡這對母子就與朋友們失聯，當時讓妹妹銀霞及朋友們都很擔心。
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