快訊

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

趨蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
梁朝偉成為在兩岸三地電影大獎都獲影帝榮耀的第一人。圖／摘自IG
梁朝偉成為在兩岸三地電影大獎都獲影帝榮耀的第一人。圖／摘自IG

今年才在威尼斯影展成為首位獲頒終身成就獎華人演員的梁朝偉，又再以「無名」成為本屆金雞獎最佳男主角得主，成了史上第一位在兩岸三地電影大獎都獲主角獎的演員。雖然紀錄如此輝煌，但背後過程也並不輕鬆，甚至在首度登上金馬獎影帝之前，還曾被評審表示頒給他會被當成笑話。

梁朝偉從演出TVB港劇受歡迎後，以與鍾楚紅、夏文汐合演的「花心紅杏」首度成為電影男主角，不滿3年就在香港電影金像獎因「銀行風雲」獲選為最佳男配角，但第一次成為影帝大獎得主，則是在金馬獎以只當了其中一段男主角的「重慶森林」擊退「驗身」張世、「多桑」蔡振南和「愛情萬歲」李康生。

然而根據當年報載，梁朝偉這個金馬影帝來得相當驚險且差一點難產，原因是評審們吵成一團，雙雙在國外先獲影帝獎的李康生、蔡振南意外在討論的第一、二輪投票就先後出局，反而第一輪並未成為焦點的梁朝偉殺進最後一關，此時剩下他和張世纏鬥，有幾位評審乾脆自動棄權。面對梁朝偉和張世的激戰，香港導演張婉婷卻表示如果投出梁朝偉，回香港會被人當笑話，學者李天鐸則稱張世那鼠頭鼠腦的眼神不像陝北漢子，如果選他在大陸和台灣都會是笑話。眼看雙方五五波，最終兩方評審再去遊說棄權的評審加入投票，梁朝偉一票險勝，成為當屆金馬影帝。

不過4個多月之後，香港電影金像獎也選「重慶森林」梁朝偉成為最佳男主角得主，也是他第一個在家鄉的影帝大獎，總算確定在香港沒有被當成笑話，還同樣受到肯定，他共3獲金馬獎影帝、5度成為香港電影金像獎最佳男主角，加上近日的第一座金雞獎影帝，打破所有華人男演員的紀錄。

本屆金雞獎另選出「封神第一部：朝歌風雲」為最佳劇情片、李雪健因此片獲最佳男配角，最佳女主角則是「追月」何賽飛擊退強敵「我愛你！」惠英紅，最佳女配角得主是「永安鎮故事集」黃米依，最佳導演則是「無名」程耳。

梁朝偉以「重慶森林」首度成為金馬獎影帝，卻被評審說會變成笑話。圖／摘自IMDb
梁朝偉以「重慶森林」首度成為金馬獎影帝，卻被評審說會變成笑話。圖／摘自IMDb

梁朝偉領取金雞獎影帝獎座後，擺出逗趣的表情。圖／摘自IG
梁朝偉領取金雞獎影帝獎座後，擺出逗趣的表情。圖／摘自IG

相關新聞

劉家昌兒章立衡神隱一年 洩行蹤曝近況「完全沒有朋友」

劉家昌日前突發文曝與前妻甄珍財務糾紛，更痛批兒子劉子千（改名章立衡）不孝，甄珍、章立衡也都各自發文反擊，雙方公開撕破臉，4

梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話

今年才在威尼斯影展成為首位獲頒終身成就獎華人演員的梁朝偉，又再以「無名」成為本屆金雞獎最佳男主角得主，成了史上第一位在兩...

草東沒有派對歷經鼓手離世、貝斯手退出幕前 又再拋一突發狀況

草東沒有派對在歷經鼓手凡凡離世、貝斯手世暄退出幕前後，近來又再宣告吉他手筑筑因為唇部肌肉神經受損，暫時無法唱歌，而正在進

導演蔡明亮「賣票對路人情勒」 發文道歉認：非常沒有禮貌

導演蔡明亮執導的新作「日子」之前在柏林影展獲泰迪熊獎，近日在台灣上映，而他向來喜歡親自上街賣票，與粉絲面對面暢聊，這次也不例

被爆遭老公NONO拖累工作慘淡 朱海君露面12字吐近況

朱海君日前被爆因為受到NONO涉嫌性侵的影響，一直持續神隱，只偶爾出席零星商演活動，更傳出她與唱片公司合約年底到期，是否續約

澎恰恰「登台10分鐘突病倒」 急送醫病況曝光

67歲的澎恰恰欠下2.4億龐大債務，之後靠著金主林秉文幫忙協商，已還掉大部分債務，他也勤接工作來繼續還剩下的債務，不過4日則在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。