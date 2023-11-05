草東沒有派對歷經鼓手離世、貝斯手退出幕前 又再拋一突發狀況
草東沒有派對在歷經鼓手凡凡離世、貝斯手世暄退出幕前後，近來又再宣告吉他手筑筑因為唇部肌肉神經受損，暫時無法唱歌，而正在進行海外巡演的他們，也公布了退票事宜。
草東沒有派對5日突在官方社群宣告，「筑筑因為唇部肌肉神經受損，經醫生評估應立即進行開刀手術，預計需要大約一個月的時間才能痊癒，在恢復之前筑筑仍會參與每場演出，但暫時沒有辦法唱歌。」並也向大家說明接下來11月的7場海外巡演仍會如期進行，但內容必然有所調整，因此買票的人若覺得與期待有差異，也開放退票。
更多推薦
▪范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」
▪Somi、朴寶劍再被欽點！連任兩屆MAMA主持人
▪宣布將結婚後首放閃！張書偉甜喚謝京穎「未來張太太」
▪就是偏愛台灣！日本神級配樂大師親自開口「找工作」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言