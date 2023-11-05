草東沒有派對歷經鼓手離世、貝斯手退出幕前 又再拋一突發狀況

草東沒有派對在歷經鼓手凡凡離世、貝斯手世暄退出幕前後，近來又再宣告吉他手筑筑因為唇部肌肉神經受損，暫時無法唱歌，而正在進行海外巡演的他們，也公布了退票事宜。

草東沒有派對5日突在官方社群宣告，「筑筑因為唇部肌肉神經受損，經醫生評估應立即進行開刀手術，預計需要大約一個月的時間才能痊癒，在恢復之前筑筑仍會參與每場演出，但暫時沒有辦法唱歌。」並也向大家說明接下來11月的7場海外巡演仍會如期進行，但內容必然有所調整，因此買票的人若覺得與期待有差異，也開放退票。

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