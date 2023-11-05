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被爆遭老公NONO拖累工作慘淡 朱海君露面12字吐近況

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
朱海君露面曝近況。 圖／擷自IG
朱海君露面曝近況。 圖／擷自IG

朱海君日前被爆因為受到NONO涉嫌性侵的影響，一直持續神隱，只偶爾出席零星商演活動，更傳出她與唱片公司合約年底到期，是否續約還未知，再加上還要讀扛3千萬房貸，讓外界看了心疼，4日深夜她突更新了社群，曝光工作側拍照。

朱海君在IG限動分享了一張照片，應是出席商演活動的造型，並寫道「最細膩的愛，謝謝今晚的您們」還附上一顆愛心，看起來氣色還不錯，也謝謝這段時間粉絲的關心與支持。

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