被爆遭老公NONO拖累工作慘淡 朱海君露面12字吐近況
朱海君日前被爆因為受到NONO涉嫌性侵的影響，一直持續神隱，只偶爾出席零星商演活動，更傳出她與唱片公司合約年底到期，是否續約還未知，再加上還要讀扛3千萬房貸，讓外界看了心疼，4日深夜她突更新了社群，曝光工作側拍照。
朱海君在IG限動分享了一張照片，應是出席商演活動的造型，並寫道「最細膩的愛，謝謝今晚的您們」還附上一顆愛心，看起來氣色還不錯，也謝謝這段時間粉絲的關心與支持。
更多推薦
▪范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」
▪Somi、朴寶劍再被欽點！連任兩屆MAMA主持人
▪宣布將結婚後首放閃！張書偉甜喚謝京穎「未來張太太」
▪就是偏愛台灣！日本神級配樂大師親自開口「找工作」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言