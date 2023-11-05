澎恰恰「登台10分鐘突病倒」 急送醫病況曝光
67歲的澎恰恰欠下2.4億龐大債務，之後靠著金主林秉文幫忙協商，已還掉大部分債務，他也勤接工作來繼續還剩下的債務，不過4日則在工作錄影時病倒，錄了10分鐘就緊急下台就醫。
據「TVBS新聞網」報導，澎恰恰4日南下高雄錄「超級夜總會」外景，但才上台10分鐘就因體力不支倒下，下台休息後，又趕回台北掛急診，在急診室中澎恰恰臉色蒼白，精神又憔悴，連說話的聲音都很虛弱沙啞，兒子皮皮陪在一旁，透露澎恰恰前幾天就有出現症狀，但不想耽誤工作，原想硬撐下去，但最後還是撐不住，目前檢查出呼吸道感染，很嚴重的感冒。因此接下來會暫停工作2、3天好好休養。
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