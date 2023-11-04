被拔百根毛髮驗毒！李善均二次應訊憔悴老態畢露

李善均捲入吸毒風波，他今天第二次接受警方傳喚，午後再赴警察局接受調查。他看到現場媒體大陣仗守候，一下車就說：「讓大家擔心了，再次向大家道歉，我會誠實接受調查，對於所有人真心感到抱歉。」

警方先前從他身上取得約百根毛髮，並未驗出吸毒反應。但由於人體毛髮生長速度不同，過去朴有天就只在腳毛上才被驗到毒品反應。而毒品殘留量一個月約莫1公分，因此警方初步推測李善均至少8到10月內沒有吸食毒品。

他今天被媒體問到知道自己「毒品檢驗結果為陰性」嗎？李善均沒有正面回答，僅說「我會誠實作答」就隨律師進入警局。

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李善均難掩憔悴。圖／摘自xportsnews 李善均承諾會誠實作答。圖／摘自OSEN

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