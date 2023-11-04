楊謹華認「一把青」陷自我懷疑 曝導演陳慧翎生前暖舉
金鐘名導陳慧翎1日因子宮頸癌病逝，享年48歲，曾與她合作過「滾石音樂愛情故事-新不了情」單元劇的女星楊謹華，4日出席新戲「看看你有多愛我」記者會談到此事，楊謹華表示陳慧翎導演就是個女戰士，拍攝期間給她很多正向的鼓勵，希望她在另外一個世界很開心。
楊謹華說，當時陳慧翎找她演喜劇時，自己正在拍「一把青」，因為從偶像劇轉到類型劇，正值自我懷疑很嚴重的時候，「有很多不確定，包括表演以及對自己沒自信，但陳慧翎導演永遠都是鼓勵讚美，我拍『新不了情』就是放飛，把一些『一把青』悶悶的東西丟掉，可以說是去那邊充電。」
楊謹華透露，自己最後一次遇到陳慧翎導演是在去年金鐘獎國際工作坊座談會：「那時我拿不到票，她說還可以報名就幫我報名了！」而楊謹華也表示，自己知道陳慧翎導演前陣子的狀況沒有很好，「慷仁有跟我說，前天聽到消息真的太突然了，希望她可以在另一個世界很開心，因為她對我來講就是女戰士。」
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