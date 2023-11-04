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女星辦完婚禮才6個月就鬧掰 認沒共識「已結束婚姻生活」

福原愛出事了！江宏傑「報警處理」警方立案調查中

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
江宏傑(左)、福原愛撕破臉。圖／摘自微博
江宏傑(左)、福原愛撕破臉。圖／摘自微博

福原愛江宏傑離婚兩年多官司持續中，今年7月江宏傑在東京召開國際記者會，希望福原愛可以遵從法院判決，不過福原愛至今未理。今（4）日媒報導，江宏傑對東京警視廳提出「刑事告發」，警方已展開調查，若福原愛持續置之不理，恐將面臨2年到20年的刑期。

江宏傑7月開記者會表示東京法院已經做出有利他的判決，要福原愛遵照結果。對此福原愛的律師前後發出3次聲明，反駁江宏傑的說法。日媒「週刊文春」報導，考慮福原愛一案會造成社會關注，警方以特別案件處理，以刑法第226條規定偵辦，如果福原愛沒有妥善解決，有可能會因綁架罪被逮捕。

福原愛昨面對「週刊文春」的求證，在電話中回應：「警視廳聯絡了我，我已經與律師討論，聽說沒有問題。」

延伸閱讀：福原愛揭「兒時忘不了的味道」 網一看日期嘆：「愛的密碼」失靈

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