朴有天吸毒判刑演藝事業轉移泰國 被爆戀上當地官二代

韓星朴有天曾因涉毒遭逮被判刑10個月，緩刑2年，形象重創，演藝事業重心轉移泰國的他，被韓媒報導戀上當地高官女兒，女方有自己的保養品牌，代言人就是朴有天。

據《Newsis》報導，朴有天與當地官二代戀愛已有一年多，且是以結婚為前提而交往，朴有天在當地的演藝圈活動有不少都是女方牽線。對此報導，朴有天尚未有回應。

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