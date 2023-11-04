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女星辦完婚禮才6個月就鬧掰 認沒共識「已結束婚姻生活」

朴有天吸毒判刑演藝事業轉移泰國 被爆戀上當地官二代

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
朴有天被爆戀上泰國官二代。 圖／截自《Newsis》
朴有天被爆戀上泰國官二代。 圖／截自《Newsis》

韓星朴有天曾因涉毒遭逮被判刑10個月，緩刑2年，形象重創，演藝事業重心轉移泰國的他，被韓媒報導戀上當地高官女兒，女方有自己的保養品牌，代言人就是朴有天。

據《Newsis》報導，朴有天與當地官二代戀愛已有一年多，且是以結婚為前提而交往，朴有天在當地的演藝圈活動有不少都是女方牽線。對此報導，朴有天尚未有回應。

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