馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

上周驚傳在洛城家中的按摩浴缸內猝逝的「六人行」主角之一馬修派瑞，家人、親友在好萊塢山的福樂紀念墓園為他舉行葬禮，該墓園是加州著名的墓地，包括兩屆奧斯卡影后蓓蒂戴維絲、「星際大戰」女主角嘉莉費雪、「三人行」男主角約翰瑞特等都長眠於此，但家人為馬修派瑞選擇於此地舉行葬禮，卻是另有深意，原來此處附近不遠就是華納兄弟影業的片場，「六人行」雖然故事背景在紐約，但除了少數外景外，絕大多數都是在華納片場的攝影棚內錄製，這裡是馬修派瑞長期的工作環境，對他非常重要。

同樣在馬修派瑞的生命中很重要的「六人行」其他主角寇特妮考絲、珍妮佛安妮絲頓、麥特勒布蘭、麗莎庫卓與大衛史威莫，近日曾發表聯合聲明，稱他們全都徹底的心碎、難過，目前還需要時間撫平傷痛，而在馬修的葬禮，他們也再次集結，狗仔空拍畫面中可以見到珍妮佛與寇特妮這對私下也是超級好姐妹的密友一起到場，6個主角中年紀最長的大姐麗莎也已經抵達，陪著馬修的父母與繼父一同送他最後一程。 TMZ發布的狗仔空拍影像中標出珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲、麗莎庫卓都出現在昔日合作夥伴的葬禮上。圖／摘自IG 「六人行」前年主角再合體推出特別節目，但隨著馬修派瑞（後排左）去世，已經無法再次全員到齊。圖／摘自IG

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