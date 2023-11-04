馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥
上周驚傳在洛城家中的按摩浴缸內猝逝的「六人行」主角之一馬修派瑞，家人、親友在好萊塢山的福樂紀念墓園為他舉行葬禮，該墓園是加州著名的墓地，包括兩屆奧斯卡影后蓓蒂戴維絲、「星際大戰」女主角嘉莉費雪、「三人行」男主角約翰瑞特等都長眠於此，但家人為馬修派瑞選擇於此地舉行葬禮，卻是另有深意，原來此處附近不遠就是華納兄弟影業的片場，「六人行」雖然故事背景在紐約，但除了少數外景外，絕大多數都是在華納片場的攝影棚內錄製，這裡是馬修派瑞長期的工作環境，對他非常重要。
同樣在馬修派瑞的生命中很重要的「六人行」其他主角寇特妮考絲、珍妮佛安妮絲頓、麥特勒布蘭、麗莎庫卓與大衛史威莫，近日曾發表聯合聲明，稱他們全都徹底的心碎、難過，目前還需要時間撫平傷痛，而在馬修的葬禮，他們也再次集結，狗仔空拍畫面中可以見到珍妮佛與寇特妮這對私下也是超級好姐妹的密友一起到場，6個主角中年紀最長的大姐麗莎也已經抵達，陪著馬修的父母與繼父一同送他最後一程。
更多推薦
▪網紅「DIY殺鱷魚扒皮」嗨喊：比買包划算 網轟低俗噁心
▪女兒肺炎入院「炸血又炸屎」 女星心慌焦急聽這句話：委屈！
▪朴有天吸毒判刑演藝事業轉移泰國 被爆戀上當地官二代
▪YouTuber老爸腦瘤緊急動刀 移居新加坡又返台「賠百萬」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言