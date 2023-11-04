台8女神陳子玄曬婚紗照「宣布再婚」 找到對的人
「本土劇女神」陳子玄之前和前夫陳建隆離婚後，單身近四年，她今年出版寫真書時透露身旁有對的人，今天傳出再婚，她曬出一張婚紗照，和一名男子輕靠著頭，寫下「對的人」三個字，讓網友紛紛獻上祝福。
陳子玄表示，兩人10月登記，結婚是雙方有共識講好的，沒有懷孕也不會辦婚宴，是圈外認識很久的朋友。老公姓江。她最近也積極開發副業，可說愛情和事業兩得意。
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