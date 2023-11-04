陳盈潔保外就醫曝光！「手腳被綁激動掙扎」友嘆放棄了
台語歌壇大姊大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭判3年2月定讞，近來她身體不適保外就醫，好友許常德今（3）日去醫院探視她，看到陳盈潔手腳被綁住，還不斷激動掙扎。
近日許常德宣布籌辦「破浪人生說唱會」，特地到醫院告知陳盈潔這項消息，「這次去是要告訴她音樂會開始了，主要的目的是要更多人聽聽陳姐的經典作品，而且是希望很多歌手接力唱，我在她耳邊說有誰誰誰來唱，她激動到一直掙扎，我感覺到她很感謝，第一次看她含淚的眼睛，她一直是很好強的。」
許常德表示：「本來想拍一張照片，就是只拍她的手，請她用手跟大家打招呼，但一見到她我就放棄了，因為她的手和腳被綁住。」
延伸閱讀：https://stars.udn.com/star/story/10089/7549077
他也曬出好友入獄前兩週拍的照片，透露陳盈潔始終有個願望，就是想要做音樂，「這次音樂會最主要的目標，就是用更不一樣的方式再做音樂，謝謝大家一起完成陳姐的心願。」
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