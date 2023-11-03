女神大壽！林青霞69歲生日 影迷紛紛獻上祝福
永遠的巨星林青霞3日歡度69歲生日，各地影迷一早就獻上祝福，雖然已經走下大銀幕近30年，多部經典名作依然令每一代的年輕觀眾臣服於她的魅力之下。而她即將在本月下旬返台參加60屆金馬獎頒獎典禮，從影處女作「窗外」、紅遍台港與南韓的「笑傲江湖之東方不敗」在金馬影展都有場次客滿。
林青霞今年先是4月獲香港大學頒發社會科學榮譽博士學位，又要在金馬獎領取終身成就獎，前者是肯定她人生中經淬鍊、累積出的深厚內涵，後者則是表彰她在電影事業的輝煌成績，對她而言，2023無疑是成果豐碩的一年，也為她即將要邁向「從心所欲，不踰矩」拉起光彩的序幕。近年來的她，轉型為作家，在著作中談論和其他名人好友的相交情誼，溫暖動人，她在公眾場合每一回現身，也被認為是「優雅老去」的典範。
對於新生代的林青霞影迷而言，沒能親眼見識她在大銀幕上萬種風情，是莫大的遺憾，也難怪金馬展今年推出她的第一部電影「窗外」、榮登金馬影后的「滾滾紅塵」、再創事業高峰的「笑傲江湖之東方不敗」與難得一回從舞台劇演到電影版的「暗戀桃花源」，都成為被搶票的焦點。尤其昔日並未在台正式上映的「窗外」，有機會在戲院售票放映，很快就告客滿。當年在台灣就是春節賣座冠軍的「笑傲江湖之東方不敗」，原本只排了一場，立刻銷售一空，影展方面宣布再加一場，滿足向隅觀眾。
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