李玟出事Bruce在外旅遊「彌留之際才出現」 致電大姊竟直問：她死了嗎？

天后CoCo李玟今年7月驟逝，CoCo老公Bruce（樂裕民）因傳出軌被砲轟，家屬也曾提到李玟出事當時Bruce竟在外旅遊。而《鳳凰網》今曝光一段二姊李思林和大姊李秋林上節目「非常道」受訪畫面，被問到Bruce是何時與他們聯繫時，李思林表示Bruce並非事件剛發生就到場。

二姊李思林表示Bruce在李玟差不多沒有命的時候才出現，並非事發第二天就出現，「因為他在旅遊中」。大姊則透露當時Bruce致電她問發生了什麼事？什麼情況？直接問：「她死了嗎？」，大姊當時回「她還在救」，回憶當時大姊直言：「他問這問題我覺得好奇怪」，主持人也表示「應該問她怎麼樣了，而不是...」

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李玟大姊受訪。 圖／截自微博／鳳凰網娛樂

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