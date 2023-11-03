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洪詩產檢自責有「不好基因」 李運慶吐心聲：懷孕不是一個人的事

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李運慶和洪詩。 圖／截自臉書／李運慶好=你運氣好
李運慶和洪詩。 圖／截自臉書／李運慶好=你運氣好

洪詩今年8月宣布懷孕喜訊，將迎來女兒，不過她產檢後得知自己「Ｘ脆折症帶因者」，寶寶遺傳了基因，但不會發病，她難過自責「好像把一個不好的基因給了寶寶」，透露當下很想哭，老公李運慶當下在工作，後來得知消息也哭了。

而李運慶今（3）日發文吐露心情，表示「懷孕不是一個人的事」。李運慶透露洪詩懷孕初期就不穩定，加上自己父親狀況也不太好，擔心洪詩受影響，所以就把洪詩送回娘家，沒想到撐過了前期又得知「Ｘ脆折症帶因者」的事實，直言「高潮迭起，心情就像雲霄飛車一樣，他還有感而發：「原來，太太懷孕，先生感同身受，而且作息跟著走，然後一起變胖，還得身兼廚師跟按摩師；媽媽偉大，爸爸不遑多讓。」

李運慶感謝大家關心，表示「我們現在心情放鬆很多」，他坦言之前從來沒聽過脆折症，建議大家可以去了解一下，想生孩子的人最好將脆折症放入孕前檢查項目中。

延伸閱讀：女兒恐有智能障礙風險 洪詩自責：把不好的基因給寶寶

李運慶臉書全文：

懷孕不是一個人的事

昨天拍戲到晚上9點，很多朋友打給我，也私訊我新聞的事，新聞是太太發的關於脆折症的內容⋯謝謝你們的關心💗

太太懷孕開始，我們經歷前三個月的不穩定，加上父親狀況不太好，有時候突然發脾氣，嚇到太太睡不著，一度被婦產科醫師警告沒事不要爬下床，後來乾脆把她送回娘家⋯

撐過了前期，聽到醫師說傷口癒合，接下來就穩定了，我淚水就在眼裡打轉，沒想到接著就聽到脆折症帶因的事實⋯

有時候我都覺得好像在拍戲，怎麼會有這種高潮迭起，心情就像雲霄飛車一樣的劇情呢⋯原來，太太懷孕，先生感同身受，而且作息跟著走，然後一起變胖，還得身兼廚師跟按摩師；媽媽偉大，爸爸不遑多讓。

謝謝大家關心，我們現在心情放鬆很多，也趁新戲開拍前去了一趟小琉球過了生日，看看海龜，跟朋友聚聚，也住了想念很久的朵小路民宿。

回到脆折症，我之前從來沒聽過這個名詞，但經歷這一次，我真心建議想生孩子的你們去了解一下，最好孕前檢查也將它放入檢查項目中。

P.S. 洪詩yt頻道中有稍微介紹了脆折症，也有我們收到脆折症報告的過程跟感想☝🏻

#脆折症 #小琉球

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