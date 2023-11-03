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年初才離婚！10億女神斬斷前夫 認了相熟單身企業家

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
王宥忻出席「邁向財富自由講座。圖／固力狗提供
王宥忻出席「邁向財富自由講座。圖／固力狗提供

歌手王宥忻號稱「財富女神」，日前受邀新竹文化局辦的巡迴演講「邁向財富自由」講座，她分享想要成為富人務必學習銷售技能，「這裡的銷售不單只是生意上的買賣，包括你的言行舉止讓對方肯定，所以誠信是很重要的，當對方埋單你這個人的時候，你賣任何東西客戶都願意成交。」

王宥忻的人生轉折點是在29歲，9個月賺1億因此翻轉人生，透過網路電商興起的時代浪潮讓財富翻倍在互聯網時代屢見不鮮。王宥忻說：「大家可能覺得成為巨富需要很多運氣，但事實上看別人獲得財富是結果，去探究為何會造就這個結果的『因』才是我們應該要去學習的！以我來說從在20幾歲時就開公司，結識企業家的老闆和他們取經經營之道，並開始各地演講分享財富新知，在那個時期建立廣大的人脈資源，累積各種能量在29歲時機遇來了順應趨勢成就財富。」

美麗又多金單身的王宥忻是否身邊有追求者？王宥忻分享說單身之後結識不少單身企業家，大家都是生意上的好朋友，但目前沒有急著想找尋另一半，也享受現在單身的自由，碰到情人節這種特殊節日就和姐妹們一起度過。

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