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婚變2個月破冰！蔡詩芸甜喊「非常愛你」 與王陽明同框放閃

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
王陽明與蔡詩芸結婚8年。（本報資料照片）
王陽明與蔡詩芸結婚8年。（本報資料照片）

蔡詩芸王陽明結婚8年，過去常高調放閃，不料今年8月卻突然傳出婚變，9月更被爆分居中，雖然雙方並未正面回應此事，但仍然引發外界諸多揣測，上個月蔡詩芸則公開老公探班的畫面，婚變傳聞才就此停息。昨（2）日正逢王陽明41歲生日，蔡詩芸則放閃替他慶生！

王陽明昨天在IG上曝光慶生照，並寫下：「Happy Birthday to ME！祝我生日快樂，Thank you all in advance for the Bday wishes. Love you all!（謝謝大家的祝福，愛你們。）」照片中，蔡詩芸川著白色上衣、戴著墨鏡，一家三口甜蜜合照，王陽明也罕見露出微笑。此外，蔡詩芸也在IG上曝光王陽明帥照，祝福王陽明成為世界上最幸福的人，最後還隔空放閃告白：「非常愛你」

發文一出，網友們紛紛留言：「希望你們倆好好的」、「希望你們永遠幸福」、「詩芸跟Sunny要好好的你們是我最喜歡的夫妻」、「溫馨」。

王陽明公開全家福照。 圖/截自王陽明IG
王陽明公開全家福照。 圖/截自王陽明IG

蔡詩芸公開發文慶祝老公王陽明生日快樂。 圖/截自蔡詩芸IG
蔡詩芸公開發文慶祝老公王陽明生日快樂。 圖/截自蔡詩芸IG

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