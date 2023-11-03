郭富城合照竟全程擺臭臉 頭也不回離去原因曝光

郭富城不只演技精湛，歌舞實力一流，因為他熱愛收藏跑車，近日更受邀到中國大陸湖南株洲站，參加「2023 TCR中國汽車系列賽」拿下第四名佳績，而這趟賽車之旅吸引大批粉絲朝聖，也意外惹火郭富城，一名大媽在超市堅持合照，讓郭富城雙手拿柳丁罕見露出臭臉，拍完立刻頭也不回離開。

港媒「香港01」報導，近日有網友上傳一位大媽在超市野生捕獲郭富城的影片，只見大媽當然心花怒放，但是郭富城卻罕有全程黑臉，雙手還拿著兩個大橙，露出一副不太願意的樣子，與心情興奮的大媽站在一起成為對比，拍完照的郭富城立刻走人，整個氣氛非常尷尬。

因為這是郭富城難得帶著全家人出席賽車活動，原本開心的行程卻爆出意外插曲，一直都很保護家人的郭富城，所到之處吸引大批粉絲合照，讓他也展現不開心的一面。

大媽抓住郭富城（右）要求合照，畫面顯見郭富城態度很勉強。圖／摘自微博

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