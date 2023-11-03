快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

力積電日本建廠選址讓地方驚訝 宮城縣如何變黑馬？

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

郭富城合照竟全程擺臭臉 頭也不回離去原因曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
郭富城一向充滿親和力。圖／摘自微博
郭富城一向充滿親和力。圖／摘自微博

郭富城不只演技精湛，歌舞實力一流，因為他熱愛收藏跑車，近日更受邀到中國大陸湖南株洲站，參加「2023 TCR中國汽車系列賽」拿下第四名佳績，而這趟賽車之旅吸引大批粉絲朝聖，也意外惹火郭富城，一名大媽在超市堅持合照，讓郭富城雙手拿柳丁罕見露出臭臉，拍完立刻頭也不回離開。

港媒「香港01」報導，近日有網友上傳一位大媽在超市野生捕獲郭富城的影片，只見大媽當然心花怒放，但是郭富城卻罕有全程黑臉，雙手還拿著兩個大橙，露出一副不太願意的樣子，與心情興奮的大媽站在一起成為對比，拍完照的郭富城立刻走人，整個氣氛非常尷尬。

因為這是郭富城難得帶著全家人出席賽車活動，原本開心的行程卻爆出意外插曲，一直都很保護家人的郭富城，所到之處吸引大批粉絲合照，讓他也展現不開心的一面。

大媽抓住郭富城（右）要求合照，畫面顯見郭富城態度很勉強。圖／摘自微博
大媽抓住郭富城（右）要求合照，畫面顯見郭富城態度很勉強。圖／摘自微博

延伸閱讀

沈春華開車「直撞小黃」 親還原過程：我想完了...

席琳狄翁遭爆罹罕病癱瘓 神隱3年半驚人近況曝光

羅時豐兒捲強盜擄人案 昔談教育方針「不學壞就好」

好友詹雅雯替對手站台「大家竊竊私語」！于美人揭兩人私下對話

相關新聞

郭富城合照竟全程擺臭臉 頭也不回離去原因曝光

郭富城不只演技精湛，歌舞實力一流，因為他熱愛收藏跑車，近日更受邀到中國大陸湖南株洲站，參加「2023 TCR中國汽車系列...

蕭亞軒驚曝二度手術！「痛到無法下床」強吞止痛藥

蕭亞軒（Elva）受腿傷所苦，日前開完刀一周後，又進了醫院拍了X光，發現原本開刀的地方有陰影出現，10天後二次動刀，相當令人不捨。 她最近發行單曲「愛沒有錯」，是相隔3年的的新作，也是宣告加盟華

好友詹雅雯替對手站台「大家竊竊私語」！于美人揭兩人私下對話

于美人宣布以無黨籍身份參選台北市中正、萬華區立委，身份從演藝圈轉戰政壇，同時暫離主持多年的節目《超級紅人榜》，近日傳出在節目中擔任評審的詹雅雯將到吳沛憶競選總部演出，引發熱議。對此，于美人則親揭與詹雅雯的對話。

否認為選立委賣房 于美人澄清「是口誤」

于美人宣布以無黨籍身份參選台北市中正、萬華區立委，身份從演藝圈轉戰政壇，第一個參加的政論節目就是演藝圈同事郭子乾主持的「...

席琳狄翁傳罹罕病險癱瘓 消失3年半 驚人狀況曝光

美聲天后席琳狄翁去年宣告罹患神經系統疾病「僵硬人症候群」，目前專心在家休養，將原有的巡演全部延期至2024年，但外界屢傳...

Angelababy微博、抖音都被禁 疑流出「粉絲與工作室對話」：國家管控的我們管不了

BLACKPINK成員Lisa演出瘋馬秀，百萬粉絲微博帳號「被消失」，傳去秀的大陸女星Angelababy疑似受牽連，先是傳出微博已無法接收私訊，後續就連抖音等大陸社群平台都被禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。