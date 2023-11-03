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蕭亞軒驚曝二度手術！「痛到無法下床」強吞止痛藥

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
蕭亞軒忍著身體不適拍完MV。圖／華納音樂提供
蕭亞軒忍著身體不適拍完MV。圖／華納音樂提供

蕭亞軒（Elva）受腿傷所苦，日前開完刀一周後，又進了醫院拍了X光，發現原本開刀的地方有陰影出現，10天後二次動刀，相當令人不捨。

她最近發行單曲「愛沒有錯」，是相隔3年的的新作，也是宣告加盟華納的首支單曲，歌曲寫下每個女人在愛情裡曾經歷的矛盾心境，在「該」與「不該」愛的糾結中徘徊。蕭亞軒以幾近歇斯底里的情緒與滄桑感詮釋這首歌。拍攝MV時，蕭亞軒也忍著腳傷疼痛完成，為此她更吃了比平常還多數倍的止痛藥，追求完美的她也直呼「最後結果很值得」。

MV拍攝當天她忍著腳傷疼痛完成工作，當時剛開刀的她，接連幾天密集的工作，加上拍攝MV前一天在記者會上幾乎站了一整天，於是在結束工作後，她隔天竟痛到無法下床，一度考慮取消拍攝計畫。然而敬業的蕭亞軒卻仍堅持按照原定行程，當天也吃了比平常劑量還要重上幾倍的止痛藥，賣命的用盡全力完成工作。蕭亞軒說：「受傷後沒有用腿用得這麼多過，所以整個人事後是體力透支又全身無力。」苦笑已經有點「靈魂出竅」了。

她將愛的對與錯寫進詞裡，蕭亞軒說：「每個女生應該都曾遇過『該愛』或『不該愛』的時候，覺得遇到很適合的人，但有時又覺得犯了錯，無論如何，這首歌還是希望大家勇敢去愛，不管結果如何。」

歌曲則邀請到資深音樂人柯貴民擔任製作人，然而在錄製過程中，製作人卻一度全盤推翻原本蕭亞軒的唱法；蕭亞軒笑說這首歌的製作過程命運多舛：「兩年前第一次錄音剛好遇到腳傷比較嚴重的時候，那時候練了好幾個月的方式、表情，因為不舒服所以當時狀況很不ok也覺得成果很糟糕。決定今年錄製時，我已經做好準備，沒想到卻被老師全盤推翻，原本的聲音比較圓潤，他希望是唱出比較歇斯底里、撕裂的、無助、渴求的感覺。」

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