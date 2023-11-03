好友詹雅雯替對手站台「大家竊竊私語」！于美人揭兩人私下對話
于美人宣布以無黨籍身份參選台北市中正、萬華區立委，身份從演藝圈轉戰政壇，同時暫離主持多年的節目《超級紅人榜》，近日傳出在節目中擔任評審的詹雅雯將到吳沛憶競選總部演出，引發熱議。對此，于美人則親揭與詹雅雯的對話。
于美人近來表態參選第5選區（中正、萬華）立委，與她同區競選的民進黨吳沛憶本月5日將成立競選總部，吳沛憶當天將邀請詹雅雯演出。
對此，于美人昨天則在臉書發文，她無奈表示近來宣傳車都在宣傳吳沛憶競選總部成立將邀請詹雅雯演出，而她也知曉大家在竊竊私語的內容，但她不願朋友因她參選而感到為難，於是親自LINE給詹雅雯，更曝光兩人的私下對話。
于美人告訴詹雅雯：「雅雯老師，我在吳沛憶的海報看到妳的名字，知道妳要來萬華，這裡的選民很喜歡妳帶來的美好歌聲，只要中正萬華的選民開心，我也會開心，妳不要有任何為難！」，詹雅雯則隨即回了個愛心貼圖，顯見兩人的好交情。內容曝光後，大家也讚賞于美人的大器。
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