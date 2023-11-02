否認為選立委賣房 于美人澄清「是口誤」

于美人宣布以無黨籍身份參選台北市中正、萬華區立委，身份從演藝圈轉戰政壇，第一個參加的政論節目就是演藝圈同事郭子乾主持的「鄉民大學問」，原以為是比較輕鬆的娛樂型政論節目，沒想到遇上大學生直球逼問，讓于美人一開始有些傻眼，她說「我有備而來，都是比較認真嚴謹的回答，沒想到這麼有趣，郭哥這集扮閃靈肥迪，從頭吼到尾，錢也太難賺了。」

于美人演藝圈交友廣泛，之前沈玉琳也表態要支持，沒想到于美人笑說「我只有21個朋友。三教九流加上五湖四海！基本上沒有邀請演藝圈的朋友，因為政治很麻煩，我怕他們受傷，但是名嘴圈就比較沒有這個顧慮，已經邀請過羅友志還有馬西屏。」郭子乾在旁邊聽了，立刻變身柯蚊哲、郭苔銘、侯友誼、賴蜻德替于美人拉票，讓于美人聽了大笑，直說「沒想到政論節目也這麼有趣，那我朋友變成25個了。」

獨立參選很辛苦，于美人日前透露為了籌措選舉資金因而賣房，不過她澄清其實是口誤，賣房子是之前的事，跟選舉無關。但對政治她可是很有願景，被大學生追問進立法院後，第一件想做的事是什麼？于美人說「選立法院長」讓現場所有人聽了大吃一驚，于美人連忙澄清，是「選出立法院長，差一個字真的意思差很大。」

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