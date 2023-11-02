快訊

網傳需補1800億人民幣稅金、土地收歸國有 富士康首度在微博發聲

美麗島最新總統民調！藍白政黨協商後 侯友宜支持度狠甩柯文哲7.6個百分點

台灣餐廳老愛限時？大陸人被催「您用餐時間到了」嘆：很不合理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認為選立委賣房 于美人澄清「是口誤」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
于美人(左)參加郭子乾主持的政論節目「鄉民大學問」。圖／「鄉民大學問」提供
于美人(左)參加郭子乾主持的政論節目「鄉民大學問」。圖／「鄉民大學問」提供

于美人宣布以無黨籍身份參選台北市中正、萬華區立委，身份從演藝圈轉戰政壇，第一個參加的政論節目就是演藝圈同事郭子乾主持的「鄉民大學問」，原以為是比較輕鬆的娛樂型政論節目，沒想到遇上大學生直球逼問，讓于美人一開始有些傻眼，她說「我有備而來，都是比較認真嚴謹的回答，沒想到這麼有趣，郭哥這集扮閃靈肥迪，從頭吼到尾，錢也太難賺了。」

于美人演藝圈交友廣泛，之前沈玉琳也表態要支持，沒想到于美人笑說「我只有21個朋友。三教九流加上五湖四海！基本上沒有邀請演藝圈的朋友，因為政治很麻煩，我怕他們受傷，但是名嘴圈就比較沒有這個顧慮，已經邀請過羅友志還有馬西屏。」郭子乾在旁邊聽了，立刻變身柯蚊哲、郭苔銘、侯友誼、賴蜻德替于美人拉票，讓于美人聽了大笑，直說「沒想到政論節目也這麼有趣，那我朋友變成25個了。」

獨立參選很辛苦，于美人日前透露為了籌措選舉資金因而賣房，不過她澄清其實是口誤，賣房子是之前的事，跟選舉無關。但對政治她可是很有願景，被大學生追問進立法院後，第一件想做的事是什麼？于美人說「選立法院長」讓現場所有人聽了大吃一驚，于美人連忙澄清，是「選出立法院長，差一個字真的意思差很大。」

相關新聞

否認為選立委賣房 于美人澄清「是口誤」

于美人宣布以無黨籍身份參選台北市中正、萬華區立委，身份從演藝圈轉戰政壇，第一個參加的政論節目就是演藝圈同事郭子乾主持的「...

席琳狄翁傳罹罕病險癱瘓 消失3年半 驚人狀況曝光

美聲天后席琳狄翁去年宣告罹患神經系統疾病「僵硬人症候群」，目前專心在家休養，將原有的巡演全部延期至2024年，但外界屢傳...

Angelababy微博、抖音都被禁 疑流出「粉絲與工作室對話」：國家管控的我們管不了

BLACKPINK成員Lisa演出瘋馬秀，百萬粉絲微博帳號「被消失」，傳去秀的大陸女星Angelababy疑似受牽連，先是傳出微博已無法接收私訊，後續就連抖音等大陸社群平台都被禁...

侯佩岑曝當年收工遭吳宗憲拉進工廠 「他根本沒認真主持」

侯佩岑今天出席「2023無限電波品牌大使發布記者會」，擔任電波品牌大使。她說，當年一起主持節目的老搭檔吳宗憲收工後拉她去...

慧眼挖掘吳慷仁出道 導演陳慧翎癌逝他的話逼哭網友

48歲金鐘導演陳慧翎1日病逝，她過去慧眼挖掘吳慷仁出道，昔日子弟兵吳慷仁也在臉書寫下心情：「15年很快，抬頭看著大家，也...

校園禁止「蘿蔔刀」！三寶媽黃鐙輝妻逆風喊：覺得就是玩具

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。