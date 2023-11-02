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席琳狄翁傳罹罕病險癱瘓 消失3年半 驚人狀況曝光

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。(路透資料照片)
席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。(路透資料照片)

美聲天后席琳狄翁去年宣告罹患神經系統疾病「僵硬人症候群」，目前專心在家休養，將原有的巡演全部延期至2024年，但外界屢傳她身體狀況一直不佳，可能還需要繼續靜養，而她最近被目擊現身拉斯維加斯，與兒子們一起看冰球比賽，甚至前往休息室與球員打招呼、合影，面色圓潤，看起來氣色相當不錯。

外媒「TMZ」報導指出，席琳狄翁近期與3個兒子，一同前往拉斯維加斯看冰球隊比賽，更在賽後主動到後台寒暄，難得天后大駕光臨，球隊官方帳號也貼出席琳狄翁到後台與眾多球員們、教練合影的照片、影片，從影片中更可看到她說話中氣十足，看來經過長時間的修養後，目前狀態相當健康。

席琳狄翁最後一次公開露面是在2020年3月8日現身紐約，當時準備要去紐澤西州紐華克市表演，不過她後來暫停巡迴演唱，讓外界傳聞不斷，2021年底更傳出她病重到全身癱瘓，完全無法下床，當時她的姊姊還跳出來澄清此事，表示病情並沒有這麼誇張，她也拍影片證實自己正與病魔對抗，逼不得已才會取消所有公開表演行程，也請外界不要擔心，她會養好身體之後再度重啟全球巡迴演唱會。

席琳狄翁(右二)消失3年半，首度公開露面。圖／摘自IG
席琳狄翁(右二)消失3年半，首度公開露面。圖／摘自IG
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。圖／索尼音樂提供
席琳狄翁的身體狀態受到各方矚目。圖／索尼音樂提供
席琳狄翁(右)看完比賽後到後台與冰球隊教練、隊員見面。圖／摘自IG
席琳狄翁(右)看完比賽後到後台與冰球隊教練、隊員見面。圖／摘自IG
席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。(歐新社資料照片)
席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。(歐新社資料照片)
席琳狄翁(右三)看完比賽後到後台與冰球隊教練、隊員見面。圖／摘自IG
席琳狄翁(右三)看完比賽後到後台與冰球隊教練、隊員見面。圖／摘自IG

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