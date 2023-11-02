侯佩岑曝當年收工遭吳宗憲拉進工廠 「他根本沒認真主持」

侯佩岑今天出席「2023無限電波品牌大使發布記者會」，擔任電波品牌大使。她說，當年一起主持節目的老搭檔吳宗憲收工後拉她去參觀工廠，但她沒加入投資，後來也淡出綜藝圈，經過這麼多年，今年45歲的她還想不想回來做節目？「我會啦，我這麼好笑，你們沒發現我很幽默嗎？價格都好談。」

她是當年吳宗憲身邊最知性又美麗的女主持人，後來吳宗憲把女兒吳姍儒找進圈，直接告訴她，要以侯佩岑為標竿，這幾年，吳宗憲把身邊的搭檔從陳漢典、Lulu、KID、小鬼等人全送上金鐘大位，當年的侯佩岑怎看？她笑說，「他跟我主持的時候，根本就無心工作，一直專研LED事業，還帶我去參觀工廠，如果他像對現在的子弟兵一樣對當年的我，我就不是今天這樣了。」

吳宗憲當年致力LED事業，最後卻慘賠收場，沒想到多年後做電商賣貨，大賺其錢，還說錢收到家裡的點鈔機都弄壞一台，不過吳宗憲雖不再跟侯佩岑搭檔，卻要女兒吳姍效法侯佩岑，這6年來竟拿下3座金鐘，侯說：「他說要Sandy像佩岑姐姐一樣，結果弄得一模一樣，這像話嗎？」

她雖步入4字頭，但皮膚一樣好，透露，「我是一個會把功課做好的學生，更是保養這塊的資優生。每個階段對自己的美會有不同的想法，每個人也會希望定格在不同的年紀，愛美就是針對自己的需要去找到很適合很安全的方式。」

她對保養很要求，尤其是要精準跟安全，「保養就是不可以偷懶，基礎保養洗臉很重要。把臉洗乾淨是第一步驟。再來是適合自己的保養方式。醫美事半功倍，但一定要記得信任、有認證的機構。」

侯佩岑的皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

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