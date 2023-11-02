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慧眼挖掘吳慷仁出道 導演陳慧翎癌逝他的話逼哭網友

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
吳慷仁演出「下一站，幸福」和導演陳慧翎變成好友。本報資料照片
吳慷仁演出「下一站，幸福」和導演陳慧翎變成好友。本報資料照片

48歲金鐘導演陳慧翎1日病逝，她過去慧眼挖掘吳慷仁出道，昔日子弟兵吳慷仁也在臉書寫下心情：「15年很快，抬頭看著大家，也才發現，轉眼我們都大了，頭髮些許白，成熟好多。心裡欣慰了一下，我們還在，彼此陪伴，點個頭，問聲好，與你道別。祝你旅途愉快，再見。」感動的文字逼哭不少網友。

吳慷仁和陳慧翎因合作「下一站，幸福」成知交，她一手挖掘吳慷仁，曾讓吳慷仁說「如果不是她，我現在還在端盤子」，他在臉書發文寫下：「你家的餐具就是好看，吃飯儀式感重要，大家悲傷還是會的，但你應該還是希望大家不要過度難過，有的，在門口大家還是有在開玩笑，但難免眼睛濕潤…15年很快，抬頭看著大家，也才發現，轉眼我們都大了，頭髮些許白，成熟好多。心裡欣慰了一下，我們還在彼此陪伴，點個頭，問聲好，與你道別。祝你旅途愉快，再見」。

不少人在臉書下面回應：「也因下一站認識花拓也！人生無常，珍惜日常」、「導演把最美的溫暖都留給我們了，祝福她在另一個世界更美好閃耀」、「下一站更幸褔的」。

陳慧翎2013年罹患子宮頸癌，多年來不斷經歷治療、復發，但她始終保持樂觀態度面對病魔，也不時會在社群曝光近況，如今離世，陳慧翎親友昨日在她的臉書發文透露，將不設靈堂也不辦告別式，並以樹葬的方式回歸大地。

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