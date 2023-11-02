校園禁止「蘿蔔刀」！三寶媽黃鐙輝妻逆風喊：覺得就是玩具

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。許多縣市政府要求學校加強安全宣導、禁止帶到學校。對此，藝人黃鐙輝妻子李偵萁 （萁萁）則逆風發聲！

萁萁昨（1）日在臉書談起蘿蔔刀，表示自己家中也有蘿蔔刀，認為這只是玩具，「這樣嚴格說，生活處處是危險，我真的覺得還好」更直指比較有危險性的其實是蝴蝶刀，「我不會買蝴蝶刀的。」最後，她更在留言區強調：「生活上都是危險，都要自己注意啊！」

發文一出，引來許多網友正反兩面意見，有網友則認為：「白紙也能割傷手，正確的用法才是最重要的」、「我也有買給小孩耶...看他自己玩的很開心耶！他也知道不能帶去學校」、「在家玩無所謂，不過這類玩具本不該帶去學校」；但也有人認為，「在家玩無所謂，不過這類玩具本不該帶去學校，雖然需教導小孩使用規則，但不是每個小孩都受教，所以我支持不帶去學校」、「就算你有教導自己的小孩正確觀念，你覺得其他小孩管的著嗎？」、「妳覺得還好，校園如果因不作為不禁發生意外，就不要急得刪文下車」、「問題是刀，孩子帶『刀』類玩具到校就是不適合，更何況不是完全無殺傷力」、「你覺得是你覺得 沒出事還好，出事了誰負責?」。

圖/截自萁萁 FB

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