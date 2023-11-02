快訊

出事了！小兒子驚傳持棍棒毆人「全身是血」 羅時豐證實：人生好難

郭台銘連署書數量揭曉！郭辦宣布送交逾103萬份 各地連署站未來規劃曝

日本地圖見「這2字」別急著進去 老司機揭暗黑真相：不是普通餐廳

被影射偷拍挑釁兔女郎 羅百吉稱爆料「很扯」：老婆孩子都在旁邊

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
羅百吉否認偷拍挑釁。 圖／截自臉書／羅百吉
羅百吉否認偷拍挑釁。 圖／截自臉書／羅百吉

一名女子上周末穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖城玩，卻爆出遭「羅姓藝人」拍照騷擾，後女子到警局提出申訴，但有網友留言稱是目擊者，表示現場狀況與女子說法有所出入，事件引起討論，而藝人羅百吉被影射就是事件中的「羅姓藝人」，他事後接受《壹蘋新聞網》訪問時表示女子說法是扭曲事實。

據《壹蘋新聞網》報導，羅百吉表示當天全家一起參加活動，直問「帶著老婆孩子偷拍？怎麼可能？」他澄清當天在公開場合和大家一樣大大方方拍照，老婆孩子都在旁邊，就是一個開心的家庭日，對於該女子網路爆料，他覺得很扯，被問及是否有可能對該女網友提告時，他則未把話說死，僅稱「不排除」。

羅百吉上周（10/29）在臉書分享了參加萬聖節活動的照片，透露是難得的全家出遊，想讓兒子回味小時候在美國過萬聖節的氣氛。女子則是於30日在Dcard發文控訴遭羅姓藝人強拍照還出言挑釁。

延伸閱讀

趙正平認愛小22歲空姐女友 鬆口洩再婚進度

校園禁止「蘿蔔刀」！三寶媽黃鐙輝妻逆風喊：覺得就是玩具

自爆荒唐往事！羅蘭「1500萬鑽石」太醜被同事笑 尷尬揭內幕

「郭碧婷很好操控」上熱搜！婆婆向太不忍全說了

相關新聞

侯佩岑曝當年收工遭吳宗憲拉進工廠 「他根本沒認真主持」

侯佩岑今天出席「2023無限電波品牌大使發布記者會」，擔任電波品牌大使。她說，當年一起主持節目的老搭檔吳宗憲收工後拉她去...

慧眼挖掘吳慷仁出道 導演陳慧翎癌逝他的話逼哭網友

48歲金鐘導演陳慧翎1日病逝，她過去慧眼挖掘吳慷仁出道，昔日子弟兵吳慷仁也在臉書寫下心情：「15年很快，抬頭看著大家，也...

校園禁止「蘿蔔刀」！三寶媽黃鐙輝妻逆風喊：覺得就是玩具

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器

被影射偷拍挑釁兔女郎 羅百吉稱爆料「很扯」：老婆孩子都在旁邊

一名女子上周末穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖城玩，卻爆出遭「羅姓藝人」拍照騷擾，後女子到警局提出申訴，但有網友留言稱是目擊者，表示現場狀況與女子說法有所出入，事件引起討論，而藝人羅百吉被影射就是事件中的

陳昇性騷擾風波後首現身！哽咽道歉「謝謝她」曝真相

陳昇7月捲入#MeToo性騷風波，形象大受影響，當時他未出面回應，僅在演唱會上強調「我不是一個爛貨」。今（2）日陳昇出席...

「你的孩子不是你的孩子」導演陳慧翎病逝 鍾欣凌曝：她準備好了

金鐘導演陳慧翎不敵病魔去世，享年48歲，鍾欣凌曾以她執導的「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」奪金鐘迷你劇集視后，獲知她離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。