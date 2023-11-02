被影射偷拍挑釁兔女郎 羅百吉稱爆料「很扯」：老婆孩子都在旁邊

一名女子上周末穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖城玩，卻爆出遭「羅姓藝人」拍照騷擾，後女子到警局提出申訴，但有網友留言稱是目擊者，表示現場狀況與女子說法有所出入，事件引起討論，而藝人羅百吉被影射就是事件中的「羅姓藝人」，他事後接受《壹蘋新聞網》訪問時表示女子說法是扭曲事實。

據《壹蘋新聞網》報導，羅百吉表示當天全家一起參加活動，直問「帶著老婆孩子偷拍？怎麼可能？」他澄清當天在公開場合和大家一樣大大方方拍照，老婆孩子都在旁邊，就是一個開心的家庭日，對於該女子網路爆料，他覺得很扯，被問及是否有可能對該女網友提告時，他則未把話說死，僅稱「不排除」。

羅百吉上周（10/29）在臉書分享了參加萬聖節活動的照片，透露是難得的全家出遊，想讓兒子回味小時候在美國過萬聖節的氣氛。女子則是於30日在Dcard發文控訴遭羅姓藝人強拍照還出言挑釁。

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