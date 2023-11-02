快訊

IG發文「離開是為更好的相遇」 侯佩岑吐原因笑：婚姻狀況天天有

獨／士林40年「雙子星牛排」熄燈 網泣：我家吃三代了

以為故障將槍抵額頭…竹聯幫分會長爆頭亡 平時為人高調愛PO臉書

陳昇性騷擾風波後首現身！哽咽道歉「謝謝她」曝真相

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
陳昇2日出席新巡演記者會。記者梅衍儂／攝影
陳昇2日出席新巡演記者會。記者梅衍儂／攝影

陳昇7月捲入#MeToo性騷風波，形象大受影響，當時他未出面回應，僅在演唱會上強調「我不是一個爛貨」。今（2）日陳昇出席演唱會售票記者會，他在台上提到在創作新專輯「望鄉」時，一度因為性騷風波受影響：「突然冒出情緒性問題，讓我有點不知所措。」並感謝當事人：「 要謝謝這樣的妹妹一巴掌把我人設打回5、60分。」

陳昇前陣子遭設計師指控性騷，他未對指控做出回應，老婆則在他7月演唱會時上台獻吻，以行動力挺他。他今針對性騷回應：「這個是很典型的蠢叔叔、做了一張蠢專輯、在蠢會議裡面講了一堆蠢話，造成了一堆蠢問題。」

他說：「我常想到日子過得得意忘形，就像我刮鬍子沒有弄得很乾淨，自信滿滿出門時，總有人盯著你看。我有時候要謝謝這樣的朋友，來提醒或左右你，該在什麼年紀講什麼話。」

他感謝當事人：「謝謝貴人朋友，在我這年紀提醒我，我老覺得我還是2、30歲的rocker，謝謝提醒我不要再練肖話、說話要適當。」

他也坦言：「我第一時間比較對不起的是我的團員，我跟他們講我好像都對你們這樣（指言語騷擾），你們怎麼都沒反應給我。他們只差沒有說『因為我們要生活啊』。」他說自己的大頭症就是這樣來的，「I am really sorry，還好來得及，如果老天給我10年8年，我要證明我是一個好人。」

在新專輯和他合唱的音樂人蕭言中也有關心他性騷風波，但對方最近因癌末住院，他聯絡不上，陳昇當場喊話希望有人知道蕭近況的人可以告訴他。陳昇也說今天來之前「家人很擔心我放大砲，我今天吃了很多強心丸。」提到性騷：「今年發生很多不知道怎麼回事的事，作為一個創作者，任何壓力都不能浪費，但當時我歌已經做完了，我把情緒轉換成圖畫。」他12月將辦畫展，展出下半年的心境。

延伸閱讀

「郭碧婷很好操控」上熱搜！婆婆向太不忍全說了

自認「不夠格」！吳淡如赴陸念博士驚爆卡關：不畢業也沒關係

小S崩潰認「只有兩個女兒」 林志玲急發聲吐7字

趙正平認愛小22歲空姐女友 鬆口洩再婚進度

相關新聞

陳昇性騷擾風波後首現身！哽咽道歉「謝謝她」曝真相

陳昇7月捲入#MeToo性騷風波，形象大受影響，當時他未出面回應，僅在演唱會上強調「我不是一個爛貨」。今（2）日陳昇出席...

「你的孩子不是你的孩子」導演陳慧翎病逝 鍾欣凌曝：她準備好了

金鐘導演陳慧翎不敵病魔去世，享年48歲，鍾欣凌曾以她執導的「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」奪金鐘迷你劇集視后，獲知她離...

黃尚禾曝李千娜懷孕4個月「半夜提奇怪要求」 崩潰哭了

38歲歌手李千娜10月初宣布與男星黃尚禾登記再婚，又驚喜公開懷上第3胎的好消息。黃尚禾1日出席三立新戲「美食無間」試片記...

劉家昌爆「甄珍幫兒召妓」章立衡回嗆「誣陷敲詐勒索」　

劉家昌與前妻甄珍、兒子章立衡（原名劉子千）近來在社群開撕...

大牙抗黑人兩地打官司費用曝光 消瘦5公斤「從不後悔」

大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）11年前到香港出外景時，在飯店對她性騷擾，結果反遭黑人提告刑事罪，大牙則到案發地香港報案...

劉家昌再轟甄珍幫兒「召妓」、醉毆公安局長頭破血流

劉家昌與前妻甄珍、章立衡（原名劉子千）近來不斷在社群相互開撕，雙方為了爭產幾乎玉石俱焚！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。