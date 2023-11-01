「你的孩子不是你的孩子」導演陳慧翎病逝 鍾欣凌曝：她準備好了

金鐘導演陳慧翎不敵病魔去世，享年48歲，鍾欣凌曾以她執導的「你的孩子不是你的孩子－貓的孩子」奪金鐘迷你劇集視后，獲知她離世消息，表示：「我們希望這麼可愛的女孩乘願再來，去她想去的地方，做她想做的事情。很可惜，但是祝福她，她現在應該在天上可愛飛翔。」

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鍾欣凌形容陳慧翎：「她是我們人生中非常重要的朋友，是明燈，也感覺像是女兒。她非常勇敢，在面對這些身體病痛時，我們知道她努力很多，但我覺得她已經準備好了，包括她怎麼安置她的貓，包括她所有親近的朋友、家人，她都已經安置好了。」陳慧翎2013年曾確診子宮頸癌，近幾年又復發，即使對抗病魔，仍不忘熱愛的演藝工作。

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陳慧翎昔日出席「你的孩子不是你的孩子」記者會。本報資料照

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