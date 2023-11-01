黃尚禾曝李千娜懷孕4個月「半夜提奇怪要求」 崩潰哭了

38歲歌手李千娜10月初宣布與男星黃尚禾登記再婚，又驚喜公開懷上第3胎的好消息。黃尚禾1日出席三立新戲「美食無間」試片記者會時，即將升格當爸的黃尚禾，今天走到哪都充滿恭喜聲，他表示：「很開心，最近在適應新角色，也希望可以把喜氣帶給這齣劇。」透露自己看到超音波照片時忍不住哭了，「第一次看到就有情緒，覺得真的有生命出現在自己面前， 很久沒有這樣子有情緒的哭了。」

黃尚禾和李千娜備孕一年，黃尚禾在記者會上分享當爸心情，透露第一次看到老婆李千娜的超音波照片就哭了，「第一次有這種感覺，看到真的有生命出現在自己面前，就突然有情緒的哭了。」他說現在手機內都是查孕婦孕期吃甚麼？音樂歌單也都是放給寶寶聽的歌。最近覺得老婆李千娜懷孕最不一樣的地方就是想吃的東西越來越有創意，「她有一天晚上11點竟然說想吃遼寧夜市的麻糬，真心感謝外送這個東西。」他說還好有外送不然自己會不知道該怎麼辦，因為孕婦反應都比較大，希望可以獲得她喜歡的食物。雖然還不知道寶寶是男是女，但黃尚禾表示不會在意，男生女生都很期待。

「美食無間」不僅企圖帶動台灣美食經濟及觀光效應，劇中贊助置入之廠商更高達35家，包括：全家便利商店、龜記、力度伸、UberEats、王品集團青花驕、卡滋爆米花、MSI、Mazda、Ducati、WD、SEic單車工廠、龍巖等，劇集播映時將與品牌聯名行銷，創造更大商業效益。

奚岳隆導演、曾國駿監製、胡正華製作人共同打造的「美食無間」，耗時多年慢火細燉精心調製，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合成新品種娛樂。「美食無間」定檔11月3日三立都會台每週五晚間首播，Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版等平台同步跟播，11月5日華視播映。 黃尚禾(左)、王可元出席影集「美食無間」首映會。記者沈昱嘉／攝影 柯叔元(左起)、陽靚、傅孟柏、簡嫚書、王柏傑、導演奚岳隆、王可元、黃尚禾出席影集「美食無間」首映會。記者沈昱嘉／攝影 黃尚禾出席影集「美食無間」首映會。記者沈昱嘉／攝影 黃尚禾出席影集「美食無間」首映會。記者沈昱嘉／攝影

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