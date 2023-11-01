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劉家昌爆「甄珍幫兒召妓」章立衡回嗆「誣陷敲詐勒索」　

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
章立衡（原名劉子千）與爸爸劉家昌開撕。 圖／報系資料照
章立衡（原名劉子千）與爸爸劉家昌開撕。 圖／報系資料照

劉家昌與前妻甄珍、兒子章立衡（原名劉子千）近來在社群開撕，1日又再發文控甄珍寵懷兒子，甚至大爆章立衡在北京宣傳時，甄珍曾到當地相陪還幫兒子「召妓」，對於劉家昌的驚人爆料，章立衡也於臉書回應：「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是癡人做夢！我母親已表達的很清楚，法律程序一定走完！」

延伸閱讀：獨／甄珍消失1年為劉家昌爆料受訪 提舊作台詞喊「善惡終有報」

章立衡（原名劉子千）與爸爸劉家昌開撕。 圖／截自臉書
章立衡（原名劉子千）與爸爸劉家昌開撕。 圖／截自臉書

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