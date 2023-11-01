大牙抗黑人兩地打官司費用曝光 消瘦5公斤「從不後悔」

大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）11年前到香港出外景時，在飯店對她性騷擾，結果反遭黑人提告刑事罪，大牙則到案發地香港報案並提告，1日她與羽球教練老公廖勛威（阿廖師）舉辦一年一度「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，是她宣布提告後首度露面受訪，透露兩地打官司費用加起來肯定破百萬，但她從不後悔說出這件事。

大牙之前曾透露，被黑人反告後，一度去看身心科，還愧疚嘆：「浪費了好多擦淚的時間。」她現身時身形消瘦許多，原本53公斤的她坦言這陣子約瘦了5公斤，還是有在看身心科，但崩潰次數已漸漸減少。

大牙提到，有一陣子把自己關在家中、不敢接觸人群，怕朋友問她，也擔心讓身旁的人有壓力，但老公會特別召集好友們聚會，拉她出門。是否心疼大牙？阿廖師說：「一定會啊，自己老婆遇到這種事。」但大牙透露身旁好友都沒阻止過她替自己發生，老公一路力挺，因此從不後悔。

「一家團圓」殺青後，大牙才爆出是性騷受害者，雖然原本就想休息一下，但這陣子真的沒有新戲找上門，她嘆：「一定會影響演出機會。」理解資方投錢拍戲，一定不希望被她的官司問題模糊焦點，「我自己也會害怕，對金主很難交代」。但前陣子看到好多新戲開拍，演員好友們也都陸續上工，她看了也難過心想：「我也好久沒拍戲，什麼時候換我開工？」

但大牙現在已漸漸調整心情，上個月開心過完生日，副業成績也不錯，又剛搬新家，一年一度的羽球比賽也順利舉辦，喊話：「今天不會哭，很開心。」尤其羽球賽一年比一年規模大，今年加入很多新血，阿廖師一肩扛起大小事，大牙想問進度，都直接被老公回：「我會弄好。」讓她專心經營副業。

大牙去年11月成立飾品品牌，今年2月網路平台開始上架，上個月大牙生日做老闆娘慶生活動，業績達100萬，接下來要忙雙11活動，公司給她KPI希望達到300萬。大牙親自包貨，還當小編回覆網友問題，有時會接收到網友暖心留言，透露曾有客人在訂單備註上說：「我不想讓大牙一個人，用新台幣下架她的商品。」讓她相當感動。

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