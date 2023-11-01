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自認「不夠格」！吳淡如赴陸念博士驚爆卡關：不畢業也沒關係

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳淡如自認赴陸攻讀博士班卡關。 圖／截自吳淡如臉書
吳淡如自認赴陸攻讀博士班卡關。 圖／截自吳淡如臉書

知名作家、主持人吳淡如常在社群平台分享投資理財心得，3年前她宣布自己赴陸攻讀歷史博士班，去年還開心透露自己成為博士候選人。不料，近日卻傳出她身陷畢業危機的苦海中，直言讓自己很受挫。

吳淡如上個月底突然在社群平台發表長文，罕見透露攻讀博士班的心聲，直言想放棄。她透露，為了論文每天得努力超過5個小時，而這種狀態已經長達一年半，也因此推掉了很多飯局，「論文還交不出去，因為卡在一些規定，比如一定要在知名期刊發表，這些規則是我去讀書的時候並不知道的，我沒有想到學校的要求那麼嚴格。」更無奈表示：「因為兩岸都知道我就是那個大眾文學通俗作家，所以大家覺得我不夠格寫論文，也是一種想當然爾的成見。

作家出身的吳淡如，攻讀博士後卻發現自己的文字出現問題，更驚爆為了發表一篇小論文被編輯罵了一頓，「想到發表論文連一個標點符號錯了，或者是注釋的引用格式不對，都會挨罵。」，還笑稱很久沒遇到被人退稿子，但最近都被拒絕成習慣了，樂觀的她只好安慰自己「體會歸零的感覺 ，這樣也很好。」

吳淡如也罕見透露近來攻讀博士班後的心聲，「好幾次我告訴自己：『其實我不畢業也沒關係，我又沒有要去當老師，也不會跟任何人搶飯碗。』」而面對一連串的學術為一、考試、研究等等，讓她想到就頭皮發麻，甚至想大叫一聲：「我不玩了」

話鋒一轉，吳淡如則要自己樂觀看待，直言目前的狀況彷彿是塊爬上山頂、就差那幾十公尺，「我還是會加油的，於是我開始啟動正面思考.去想想我人生中面對的很難的事情。」

吳淡如坦言，雖然現在狀況並沒遇到生命威脅、也不是最大羞辱、更稱不上是致命難關，或許只是遇到了某些關卡，「被打敗沒關係，最後證明自己能力不行也沒關係，但是被嚇得落荒而逃，還真的不是太好意思的感覺。」最後則決定明天還是繼續努力前進。

吳淡如臉書全文如下：

其實我最近一直想著放棄。

的確很辛苦，一天超過五個小時，面對著一堆資料，極少間斷，為了我的論文，奮鬥了一年半了。這期間休的假很有限，朋友都知道我已經沒有任何飯局。然而，論文還交不出去，因為卡在一些規定，比如一定要在知名期刊發表，這些規則是我去讀書的時候並不知道的，我沒有想到學校的要求那麼嚴格。

還有我的語言，恐怕也不是很像學術語言，為了發表一篇小論文，還被編輯罵了一頓。看吧，這肯定是一個報應，之前出書的時候，我總覺得是編輯應該幫我校正錯字，沒想到發表論文連一個標點符號錯了，或者是注釋的引用格式不對，都會挨罵。

我只能道歉，並且虔誠的說謝謝，總比被退稿好吧。

好像很久沒有遇到有人退我稿子，最近都被拒絕成習慣了。我還要安慰自己：體會歸零的感覺￼，這樣也很好。

我也明白，因為兩岸都知道我就是那個大眾文學通俗作家，所以大家覺得我不夠格寫論文，也是一種想當然爾的成見。

好幾次我告訴自己：其實我不畢業也沒關係，我又沒有要去當老師，也不會跟任何人搶飯碗。

當然也可能跟很多事情擠在這個月有關係，回家不到50個小時又要出門，因為有排好的學術會議，要回學校考試，下個禮拜還要回上海修另外一個學位的定量研究（統計學相關的論文寫作基礎），哎呀我的媽，我只要看到那個倒掉的M(修過統計學的就知道了）帶著一群七七八八的符號，頭皮就發麻。

我其實很想放棄，大叫一聲，我不玩了。

但是那種感覺就好像都已經快爬上山頂了，就只差那幾十公尺，因為風大於是我就沉默的下山了一樣。

我還是會加油的，於是我開始啟動正面思考.去想想我人生中面對的很難的事情。

說真的，走到這裡我面對的難事實在太多了。這不是最大的挑戰，也沒有任何生命威脅，更不是最大的羞辱，也稱不上是什麼致命的難關。也許我只是遇到了某些關卡，往上爬的力道最近比較弱了一點。

被打敗沒關係，最後證明自己能力不行也沒關係，但是被嚇得落荒而逃，還真的不是太好意思的感覺。

所以，今天晚上我還是決定，明天繼續冒著風雪前進。

休息一下，錄Podcast吧。很多人問我怎麼準備資料。事實上，錄Podcast還真是我人生最美妙的消遣。當你在別的地方很「廢」腦力的時候，這種本來費腦力的事情，就顯得完全不花腦力了。這也是另一種進化。

先說晚安。

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