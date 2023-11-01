凍齡男神罹貝塞特氏症「喪失視力」 嘆：樓梯都是懸崖

金鐘影后陸弈靜與「凍齡男神」施易男在大愛劇「光明恆生」演母子，施易男飾演程恆生從小就有藝術天份，正在揮灑人生時卻罹患罕見的免疫系統疾病貝塞特氏症，讓他全身就像是個發炎體，不斷潰瘍，視力近乎喪失，讓他瞬間墮入黑暗。

國內外各種影展的常勝軍陸弈靜，詮釋過各式各樣老母親的角色，「光明恆生」中是一位獨立扶養兒子長大，細心呵護陪伴兒子度過生病失明低潮的母親，跟先生關係是一個心生怨恨的太太。從愛咖啡到踏入演藝圈，陸弈靜與眾不同的人生，面對人際之間的關係與情感，以金剛經中的「如夢幻泡影」看待人生。陸弈靜皈依佛門很長一段時間，她說近五、六年來會上網聽佛經「常聽聞佛法親近善知識而已」，沒有拍戲的日子，陸弈靜就會出去走走享受大自然。

施易男跟陸弈靜在「生命花園」還有「光明恆生」中都是演母子，「光明恆生」中施易男是盲人，不會騎摩托車的陸弈靜卻要騎車載他，施易男說到現在都還印象深刻的就是明明看到愈騎愈危險時卻要告訴自己「我是盲人」然後再用「下半身的力量幫她轉彎」。為了演好盲人，施易男矇上眼睛下走樓梯的感受到現在也很難忘，因為「每一個樓梯都是一個懸崖」，也體會到生活中更要懂得將心比心感同身受。

施易男近年來全力投入烘培，想當初身邊所有人都不諒解，但也是因為演戲才會接觸烘培，愛上了甜點讓人「會微笑有幸福感」，剛好當時又接觸禪學，老師說「做任何事情不要留有後路」這句話影響很深，斷了兩年不接戲，只能往前衝，施易男心中抱持的理念就是「堅持」兩個字，他說通往成功不是留給最有實力的人「但是永遠是留給最懂得堅持的人」，實力是可以培養累積，但不懂得堅持就得重來。 施易男(左)和陸弈靜演母子。圖／大愛提供

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