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挺過婚變危機 蔡詩芸吐內心真實心境

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
蔡詩芸對女兒抱持獨特的教育態度。圖／TVBS提供
蔡詩芸對女兒抱持獨特的教育態度。圖／TVBS提供

蔡詩芸先前和王陽明婚姻亮紅燈，如今小倆口似乎又言歸於好，蔡詩芸擔任11月「女人我最大」數位策展「玩美研究室」封面人物，骨子裡充滿嘻哈魂的她，不僅兼具復古典雅氣質，更善於駕馭各種服裝風格，無論是在金鐘紅毯的長禮服驚豔現身，或者在這次的封面拍攝，蔡詩芸完美詮釋每組造型，將個人特色與高標準體態亮眼綻放。

蔡詩芸身為公眾人物，在面對各界壓力下，成功扮演好每個角色，她是女兒、老婆、媽媽、歌手也是音樂節目的評審。在她早期的音樂作品中，積極傳達身為一個女人的自信，以及角色切換的從容應對，然而到了近期的作品，不難品味出她的內心世界，即便外表高冷強勢，當她從表演者回歸到與自己獨處對話時，她的脆弱、情緒與獨白，是她想以音樂的形式帶給大家的，她表示：「創作也是我的避風港，我可以盡情做自己，卸下面對外人的銅牆鐵壁，也不需迎合他人的期待。」

「你要先成為最好的自己，才能成為在乎的人生命中最好的那個角色。」蔡詩芸表示，她總是抱持著「我就是寶寶最好的母親」的想法，陪伴女兒Katiya體會每一個成長的過程。除了生活態度，蔡詩芸對於精品包收藏也有獨特品味，她透露：「有一些經典款我會傳承給Katiya，其實傳承也是一種環保的概念。」

蔡詩芸絕美造型曝光。圖／TVBS提供
蔡詩芸絕美造型曝光。圖／TVBS提供

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