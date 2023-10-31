「點點心」員工手指被機器壓斷急救 阿緯霸氣給承諾

前男團「棒棒堂」團員阿緯（劉峻緯），近年跟老婆經營餐飲業有成，一舉打造出餐飲帝國，不過今傳出旗下餐廳「點點心」的中央廚房發生事故，一名印尼籍移工疑似操作不慎，手被捲入機器導致中指斷裂以及食指撕裂傷，緊急送往醫院急救。

阿緯得知狀況相當擔心，表示該名同仁約下午4點執行清潔作業時，在未確認設備完全停止的狀況下，不慎操作導致手指前緣處受到開放性骨折，「事發後，立即將受傷的同仁送至醫院進行治療，目前恢復狀況穩定。」他說為確保此類事故不再發生，將會立即加強相關作業的教育訓練，「同時，公司將全力確保受傷同仁得到必要且完善的後續照護。」

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