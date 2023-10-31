獨／日星抱怨被台灣娃娃機宰客 草爺嘆：連我都不太敢夾

日本綜藝節目「打開吧！潘朵拉的盒子」來台灣出外景，到士林夜市挑戰夾娃娃。但他們一行人夾了200次卻僅中獎4次，等於花了2000元買到4樣戰利品，命中率低到讓他們笑說：「夾娃娃機是台灣夜市最黑暗的一面。」資深媒體人矢板明夫也認證，在台灣夾娃娃機「夾不到娃娃」已經是常識。

以夾娃娃系列影片闖出知名度的YouTuber草爺表示，台日夾娃娃文化大不同，台灣的台主為了保證不虧本，所以會設定保夾金額。而根據機台的地段、租金等支出，保夾金額通常會是獎品進貨成本的3至5倍不等。

草爺得知「打開吧！潘朵拉的盒子」是到士林夜市挑戰後，感嘆那邊是一級商業區，「基本上店租成本很高，連我自己都不太敢花錢夾」。他是夾娃娃界老手，過去也曾到士林夜市拍片挑戰，認證確實難度極高，才會給客人「都夾不到」的印象。

因為深知夾娃娃追求的就是快樂和成就感，草爺建議新手以零食機台、親子樂園型店家為主。他現在在台南開設的兩家親子樂園，從零食到玩偶、公仔一應俱全，比較容易夾到的零食和小物，就是為客人製造開心感，想要挑戰的高手也有適合的機台可以選擇，如此一來客人才會反覆上門，讓夾娃娃成為少老閑宜的休閒娛樂。

草爺在台南開的親子樂園門庭若市。圖／摘自臉書

草爺曾披露鼎盛時期一台娃娃機一天可進帳七、八千元。圖／摘自YouTube

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