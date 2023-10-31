潘若迪機車舞紅到荷蘭 影片觀看次數破1341萬

潘若迪出舞曲「Here We Go」，單曲MV搭配「機車舞」一上架，演藝圈一干好友隨他起舞，總共70多位藝人跟上「機車舞」旋風，合跳影片總觀看人次突破千萬人次大關，好成績讓他樂得透露，機車舞已經收到亞洲其他國家邀約，甚至連荷蘭學生也跟著跳，開心表示：「現在我終於圓夢，成為唱跳歌手了。」

他為了宣傳單曲猛上電台、節目做宣傳，首次以歌手身分跑宣傳，訪問內容處處是新鮮感，有主持人除了要他分享歌曲理念，還現場考他唱功，他老神在在張口直接就唱，笑說：「我的喉嚨還是禁得起考驗的。」他勤跑活動，人生第一次發唱片海報，他笑說：「我沒經驗，還以為要邊跳邊丟，想說也太高難度。」原本還擔心海報丟下去沒人要很糗，不料海報太搶手，有小朋友搶不到，現場哭了起來，他連忙再送出一張。

他的機車舞感染力無遠弗屆，在星馬等地都收到演出邀約。日前淡江中學和荷蘭的高中交流，教荷蘭學生跳機車舞，荷蘭學生返國後，還專程上台表演，對其他同學進行教學，潘若迪興奮說：「沒想到我的舞蹈也能做好國民外交。」對於這次出單曲造成的迴響，潘若迪表示，感謝所有網友的支持、關注所有藝人的跟跳影片，「大家有關注，我的目的就達到了，最重要的是要讓所有人能跟著一起動」。

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