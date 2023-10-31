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奪終身成就獎後 梁朝偉卻驚吐「不喜歡看到獎盃」實情

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
梁朝偉對演員工作樂在其中。圖／VOGUE提供
梁朝偉對演員工作樂在其中。圖／VOGUE提供

梁朝偉拿下第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎，與他合作「色，戒」的導演李安致詞時，讓平常內斂的他激動落淚，梁朝偉接受「VOGUE」雜誌專訪時解釋，會哭不單是因為李安的致詞，更多的是，意識到自己原來在導演心中是這樣的存在。

李安形容：「梁朝偉之所以如此出色，是因為他就像水一樣，不費力地流向最低處。」梁朝偉則表示：「我一直覺得做人不是要跟別人交代，最重要是能不能跟自己交代，能過自己這關那就可以了。因為你不是為別人去活，你是為自己去活，到最後你還是得面對自己。」

李安也提到：「全球電影圈對梁朝偉的認識，通常來自於王家衛電影中的浪漫男主角。」梁朝偉吐露，自己最低潮時，就是認識王家衛之前，「那時候我覺得在表演上沒辦法再突破，因為單憑我自己的知識跟天賦不夠，結果王家衛就出現了。我看完『阿飛正傳』最後一個鏡頭，覺得這個導演會拍我，然後就展開了我們長達20年的合作，我一直覺得自己非常幸運。」兩人關係像是靈魂伴侶般的存在，相輔相成。

被問道：「在威尼斯影展拿終身成就獎是你人生的新高峰嗎?」梁朝偉笑說：「我不知道，我從來不覺得拿完獎人生就會改變，我大概放一個月就會把獎盃收起來，不讓自己看到。我不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步了。好的東西不用提醒自己，要提醒的是有什麼需要改。」

梁朝偉繼續表示：「我根本不是追求高峰的人，我就是喜歡這份工作，樂在其中，然後現在更加享受，用更多時間準備。演員這份工作是為了熱情才做，其他東西該來的就會來，不來就不來，沒什麼好追求的。」

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