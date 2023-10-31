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「天天開心」女星遇意外雙眼全盲 頓失收入靠存款生活

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
恬娃（右）心疼好友黃小菁的遭遇。記者林怡秀／攝影
恬娃（右）心疼好友黃小菁的遭遇。記者林怡秀／攝影

恬娃今天和好友黃小菁出席競選活動，今年55歲的黃小菁9年前因意外導致雙眼全盲，曾是主持人和歌手的她失去收入來源，靠先生照顧生活起居，不料去年先生也中風過世，她目前靠老本過日子，雖然遭逢一連串的打擊，但她仍對未來充滿希望。

黃小菁曾在「天天開心」演出，是固定短劇班底，同時也是歌手，她9年前因眼睛遭陽光反射灼傷，雖然進行注射治療，視力仍逐漸退化，她和老公相依為命，但老公去年二度中風離開，如今她和弟弟一起住，「晚餐弟弟會幫我帶回來，早餐和中餐我就吃餅乾和配咖啡。」她因為失明無法工作，只能賣掉房子吃老本，不過她堅持每天運動，希望有天可以重見光明，她離開演藝圈已10年，目前沒有復出打算，可以和好友恬娃一起做公益就很開心。

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